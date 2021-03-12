Госдеп США призвал увеличить финансирование миссии ОБСЕ на Украине

Представители бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США заявили, что необходимо увеличить финансирование Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, написал сайт RT со ссылкой на комментарий к отчету управления генерального инспектора Госдепа о расходах ведомства.

«В целях полноценного финансирования жизненно важной специальной мониторинговой миссии, для которой Россия отказывается выделять средства, помимо начисленных взносов, США и их союзники должны вносить через внебюджетный механизм ОБСЕ дополнительные добровольные взносы», — говорится в документе.

Уточняется, что без денежной поддержки миссия не смогла бы посылать людей в опасные районы Украины для надзора за соблюдением режима прекращения огня. Кроме этого, без дополнительных средств не представляется возможным обслуживать беспилотники большой дальности и сообщать о нарушениях в районах, на которых якобы находятся контролируемые РФ силы.

Накануне в ходе проверки выяснилось, что в Госдепе не указали точные цели взносов для миссии ОБСЕ. По данным отчета, в 2019 году сумма «добровольного взноса» составила 2,5 миллиона долларов. Сотрудники бюро заявили, что деньги пошли на поддержку беспилотников. Позже специалисты установили, что в документах точных целей прописано не было.