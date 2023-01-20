Мир 20 января 2023, 01:11 Госдеп США призвал Россию избегать ядерной риторики после заявления Медведева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские власти призвали Россию избегать ядерной риторики, назвав ее провокационной. Об этом, комментируя слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.

Ранее Медведев сказал, что проигрыш ядерной державы в обычных боевых действиях может привести к началу ядерной войны. Он подчеркнул, что такие страны выходили из крупных конфликтов, от которых зависела их судьба, только победителями.

Реклама

«Это не первый случай, когда мы слышим риторику такого рода со стороны России. И, откровенно говоря, мы считаем, что провокационная риторика касательно ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна. Она увеличивает риски неверных оценок, и ее следует избегать», — сказал Патель на брифинге.

Реклама

Он напомнил, что победителей в ядерной войне не может быть. В связи с этим подобное противостояние начинать нельзя.

Медведев заговорил о возможности применения ядерного оружия в преддверии встречи руководителей министерств обороны стран Запада. Они запланировали обсуждение темы представления военной помощи Украине.