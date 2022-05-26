Госдеп США призвал не отключать Россию от интернета

Американские власти призвали ответственные организации не отключать Россию от глобального интернета. У жителей страны должен быть свободный доступ к информации, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, Белый дом должен предпринимать все возможные меры, чтобы в России не было ограничения информационной среды.

«Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в Россию, чтобы интернет оставался бесплатным и доступным и продолжал работать в России», — сказал глава пресс-службы Госдепа во время регулярного брифинга для журналистов.

Он подчеркнул, что США будут поддерживать представителей прессы в России, так как последние события усложнили их работу. Также Прайс высказался о возможном соглашении по кибербезопасности между Россией и США. Он отметил, что пока российская сторона не показала себя в качестве ответственного участника киберпространства. Пресс-секретарь предостерег другие страны от подписания подобных документов с Россией.