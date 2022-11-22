Мир 22 ноября 2022, 09:49 Госдеп США призвал не нагнетать обстановку в Сирии и Ираке Представитель Госдепа Прайс в ответ на операцию «Коготь-меч» призвал к деэскалации в Сирии Defense.gov

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США не поддержали военную операцию Турции «Коготь-меч». Официальный представитель Госдепа Нед Прайс призвал не обострять конфликт в Сирии и Ираке. Его обращение опубликовали на сайте ведомства.

«Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты жизни гражданского населения. <…> По-прежнему выступаем против любых нескоординированных военных действий в Ираке», — призвали в Госдепе.

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Нед Прайс заявил, что общая цель в регионе — уничтожить «Исламское государство»*. Для этого следует прекратить обострять ситуацию в Сирии и нарушать суверенитет Ирака. Он также выразил соболезнования погибшим мирным сирийцам и туркам.

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Более 50 самолетов, 20 дронов и артиллерию задействовали в операции Минобороны Турции «Коготь-меч» на севере Ирака и в Сирии. Они ударили по местам базирования Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны». Участники этих организаций, по версии следствия, причастны к теракту в Стамбуле.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль 13 ноября. Шесть человек погибли, более 80 получили ранения. Среди пострадавших — трое россиян. Полиция задержала 17 подозреваемых, в том числе женщину, которая оставила взрывное устройство.

* «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.