Госдеп США призвал американцев не посещать Россию

Американцам рекомендовали не посещать Россию из-за «сохраняющейся напряженности» вдоль границы с Украиной. С таким призывом выступил Госдепартамент США.

«Не посещайте Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможных преследований граждан США, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи американским гражданам в России», — сказано в обновленных рекомендациях Госдепа по зарубежным поездкам.

Еще жителям США напомнили о коронавирусных ограничениях, угрозах терроризма, а также предупредили о преследованиях со стороны российских силовиков. По словам американского Госдепа, в России могут произвольно применять местное законодательство.

При этом Государственный департамент также рекомендовал населению страны воздержаться от поездок на Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада используют Украину в качестве инструмента для продвижения своих интересов и поля для проведения экспериментов. Также она предупредила о подготовке крупных провокаций и вбросов, касающихся ситуации на Украине.