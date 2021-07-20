Введенные США санкции не помешали строительству газопровода «Северный поток — 2», которое вышло на финальный рубеж. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Нэд Прайс. Запись брифинга доступна на официальном канале ведомства в YouTube.

Прайс отметил, что Госдеп продолжит изучать вопрос о газопроводе и в ближайшее время представит в Конгресс очередной доклад.

«В мае Конгрессу был представлен доклад по „Северному потоку-2"​​​. В августе, спустя 90 дней, будет представлен еще один доклад», — отметил он.

По словам представителя Госдепа, строительство газопровода обсудили с Германией, Украиной и Польшей — как со странами, которые могут стать жертвами запуска газопровода. Однако раскрыть подробности переговоров и данных о достигнутых договоренностях Прайс отказался.

В конце мая президент США Джо Байден заявил, что введение новых санкций против „Северного потока — 2“ контрпродуктивно, так как строительство почти закончено. При этом дополнительные ограничения приведут к ухудшению отношений с Европой.

Газопровод «Северный поток — 2» — это две нити, которые идут от побережья России через Балтийское море в Германию. Работы над проектом остановились почти на один год после того, как США пригрозили санкциями компаниям, которые принимали участие в работе над газопроводом. Тогда из состава участников вышла швейцарская фирма Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик.

Возобновление работ началось только в декабре 2020 года, когда к работе подключилось российское судно «Фортуна». Корабль проложил 2,6 километра трубы в водах Германии. После к нему присоединилось судно «Академик Черский».

Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG, заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке второй нити трубопровода в конце августа.