Мир 07 сентября 2023, 23:48 Госдеп США пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах России Госдеп: США могут ввести санкции против наблюдателей на выборах в России unsplash.com

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Власти США могут ввести санкции против международных наблюдателей на выборах в новых регионах России и в Крыму. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщил ТАСС.

Политик подчеркнул, что США никогда не признают возвращение территорий в состав России. Американская сторона напомнила всем, кто может поддержать голосование в России, о риске введения против них санкций и визовых ограничений, подчеркнул Блинкен.

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Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в выборах в составе России. Всего запланировано более четырех тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах страны.

Итоги дистанционного и электронного голосования в регионах России будут подводить по разным часовым поясам, сообщил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.