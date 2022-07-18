Госдеп США пригрозил Китаю последствиями за помощь России

Китаю придется заплатить высокую цену в случае оказания помощи России. Причем меры примут не только США, но и десятки других стран. Об этом заявил пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — сказал Прайс во время брифинга.

Он подчеркнул, что США работают с десятками стран, которые готовы принять необходимые меры. По словам пресс-секретаря, пока Китай не совершал никаких подобных действий, но за решениями местных властей пристально следят.

Также Прайс сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен повторил предупреждение во время недавней встречи с главой МИД Китая Ван И.

Ранее министр иностранных дел Китая заявил, что власти страны не станут пассивно наблюдать за эскалацией конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Китай будет «упорно содействовать продвижению мирных переговоров».