Госдеп США предупредил Белоруссию о решительном ответе в случае атаки на Украину

Госдеп США предупредил Белоруссию о решительном ответе западных стран в случае, если ее территорию будут использовать для атаки Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в ходе пресс-конференции. Ее запись опубликовали на официальном канале Госдепа на YouTube.

«В последние дни мы дали понять Белоруссии, что если она позволит использовать свою территорию для „атаки“ на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», — заявил Прайс.

Он уточнил, что если это произойдет, то страны НАТО могут начать увеличивать свое присутствие на приграничных Белоруссии территориях.

Западные СМИ часто пишут о том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину, но РФ многократно опровергала такие заявления. В Кремле считают, что таким образом Штаты и их союзники хотят создать предлог для расположения наибольшего количества своих военных сил рядом с российскими рубежами.