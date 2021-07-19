Госдеп США поприветствовал судебную реформу на Украине

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс на своей странице в Twitter написал, что ведомство приветствует судебные реформы, принятые украинским парламентом. Об этом сообщил RT.

ИА Nation News напомнило, что Верховная рада одобрила законопроект о возобновлении деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. В документе обозначен порядок отбора кандидатов и назначения на должность. Отмечается, что при выборе членов комиссии международные эксперты будут обладать правом решающего голоса. Также они будут играть ведущую роль при формировании ВСП (Высший совет правосудия).