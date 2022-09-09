Госдеп США пообещал россиянам дальнейшее ужесточение санкций | 360°

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Госдеп США пообещал россиянам дальнейшее ужесточение санкций

Координатор Госдепа США О’Брайен пригрозил россиянам ужесточением санкций

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Власти США не намерены отказываться от введений антироссийских ограничений, заявил координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О’Брайен. По его словам, дальше будет «только хуже», сообщило РИА «Новости».

Чиновник рассказал, что американские власти занимаются разработкой новых антироссийских рестрикций. Их собираются ввести из-за ситуации на Украине, уточнил он.

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«Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов», — заявил Джеймс О’Брайен.

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Чтобы обрести финансовый суверенитет, Россия должна провести дедолларизацию, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, западные санкции лишь усилили интерес к этому процессу.

В ответ на усиление ограничений со стороны Евросоюза, Россия ввела санкции против военного руководства ЕС. Этим лицам, а также тем, кто причастен к поставкам оружия на Украину, запретят въезд в РФ.

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