Мир 25 июля 2023, 21:58 Госдеп США подтвердил ранение американца Рида в боях на Украине РИА «Новости»

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Американский Госдеп в курсе ранения в боях на Украине вернувшегося в США после отбывания наказания в России американца Тревора Рида. Об этом сообщило издание The Messenger.

В материале сказано, что Рид получил осколочное ранение около двух недель назад, когда наступил на мину. Как сообщил источник, бывший заключенный лечился в Киеве и просил перевода на американский военный объект в Германии или Польше.

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«Официальные лица США выразили разочарование по поводу дела Рида, отчасти из-за регулярных предупреждений Госдепартамента американским гражданам против поездок на Украину», — сказано в материале.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что финансовая поддержка со стороны Вашингтона является единственным фактором, который поддерживает жизнедеятельность Украины в конфликте. По словам офицера, украинский президент Владимир Зеленский «просто в ярости» и его страна понесла огромные потери.