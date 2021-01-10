Госдеп США отменил ограничения на сотрудничество с Тайванем

США отменили все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. Об этом объявил американский госсекретарь Майкл Помпео.

«Сегодня я объявляю о снятии данных ограничений», — сказал Помпео. Его слова приводятся в заявлении Госдепа.

Госдеп, как подчеркнул Помпео, десятилетиями вводил ограничения по взаимодействию дипломатов и других служащих из Соединенных Штатов с тайваньскими коллегами. Вашингтон принимал такие решения, чтобы умиротворить коммунистические власти Китая, сказал Помпео.

«Правительство Соединенных Штатов поддерживает отношения с неофициальными партнерами по всему миру, и Тайвань не исключение. Наши две демократии разделяют общие ценности свободы личности, верховенства закона и уважения человеческого достоинства», — подчеркнул Помпео.

Министерство иностранных дел Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Власти Китая выражали американской стороне протест из-за поставок острову оружия.

В ноябре прошлого года депутаты парламента Тайваня отреагировали на отмену запрета на импорт американской свинины в духе современных художников-акционистов. Они забросали премьера страны свиными кишками и другой требухой, после чего началась потасовка. Видео «кишечной» баталии разошлось по Сети.