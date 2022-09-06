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Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Спецпредставитель США по Афганистану Уэст осудил теракт у российского посольства в Кабуле

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Соединенные Штаты Америки осуждают террористический акт у российского посольства в Кабуле, заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст в Twitter. Он назвал это актом «бессмысленного насилия».

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В результате теракта погибли двое сотрудников дипломатической миссии России. В Госдепе выразили соболезнования родным и близким погибших.

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«Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю террористическую атаку у посольства России в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Это бессмысленное насилие», — заявил Уэст.

В Кабуле 5 сентября у ворот российского посольства подорвался террорист-смертник. Жители Кабула рассказали, что в некоторых домах вылетели стекла. Пострадали дипломат и охранник посольства России.

Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка ИГИЛ («Исламское государство», запрещена в России). В настоящий момент охрана дипломатической миссии усилена.

Афганистан

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