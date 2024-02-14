Мир 14 февраля 2024, 03:38 Госдеп США опроверг информацию о переговорах с Россией по Украине РИА «Новости»

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Государственный департамент США опроверг информацию о ведении переговоров с Москвой о заморозке украинского конфликта. Об этом сообщило издание РБК.

Издание обратилось в Госдепартамент с просьбой прокомментировать публикацию Reuters о переговорах между Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. В Госдепе эту информацию опровергли.

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«Мы верны принципу „ничего об Украине без Украины“. Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию», — сообщили в ведомстве.

В Госдепе добавили, что путь к прекращению конфликта «не лежит через Вашингтон».

Ранее агентство Reuters сообщило, что США отвергли предложение России по заморозке украинского конфликта по нынешней линии соприкосновения. По данным издания, страны через посредников вели переговоры в Турции.