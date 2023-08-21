Мир 21 августа 2023, 23:25 Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов Apache Пентагон: госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд Unsplash

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Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку о продаже Польше вертолетов AH-64E Apache. Сумма договора составляет около 12 миллиардов долларов, заявило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж.

Польские власти запросили у Штатов 96 ударных вертолетов, а также сопутствующее оборудование, логистическую и техническую поддержку.

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«Предполагаемая сделка по продаже [вертолетов] укрепит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО», — отметили в агентстве.

В заявлении указано, что Польше не составит труда принять на вооружение такую боевую технику. Пентагон утверждает, что продажа Польше ударных боевых машин не нарушит принципиально военный баланс в европейском регионе.

В Польше ранее заявили о готовности отправить солдат на Украину во имя «защиты Родины» от мнимой российской угрозы. Об этом написал польский обозреватель Михал Радзиковский, его слова привели «Известия». Польские власти используют политический нарратив не в национальных интересах своей страны, возможные потери для них ничего не значат, завил журналист.