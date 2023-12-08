Мир 08 декабря 2023, 09:20 Госдеп США одобрил продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов Госдеп США одобрил возможную продажу Германии торпед MK-54 на 300 млн долларов U.S. Department of Defense

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Американский Госдепартамент одобрил возможную продажу немецким властям торпед MK-54 и оборудования к ним на общую сумму в 300 миллионов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

«Госдепартамент сделал определение, одобрив возможную иностранную продажу правительству Германии легких торпед МК-54 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 300 миллионов долларов», — указали в оборонном ведомстве Соединенных Штатов.

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Германия планирует закупить у США 80 торпед, оборудование к ним, а также комплектующие для поддержки, обучения и тестирования.

Сами Соединенные Штаты в октябре нарастили объемы закупок российского урана до 43,25 тонны. Покупка обошлась американским импортерам в 62,8 миллиона долларов. Это приобретение США стало крупнейшим с июня 2023 года. А Россия оказалась второй страной по объемам поставок ресурсов американцам.