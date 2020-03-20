Госдеп США обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил журналистам, что Россия, Иран и Китай виновны в распространении дезинформации о вспышке нового типа коронавируса.

«Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — приводит слова Помпео РИА «Новости». Он добавил также, что фейки создаются для того, что дискредитировать действия США по борьбе с COVID-2019.

Он также указал, что Штаты уже «напрямую» требовали от этих стран прекратить распространять ложные сведения.

В свою очередь, американские эксперты в начале марта также заявили, что президент США Дональд Трамп распространяет ложную информацию о ситуации с вирусом в стране.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter пост, в котором прямо обвинил армию США в заражении Китая COVID-2019 и попросил «обнародовать» данные о нулевом пациенте. США выразили протест в связи с такими заявлениями.