Мир 27 июня 2023, 22:38 Госдеп США объявит новые санкции в отношении ЧВК «Вагнер» Госдеп США на этой неделе объявит о новых ограничениях в отношении ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Американские власти намерены уже на этой неделе объявить о введении новых рестрикций в отношении частной военной компании «Вагнер». Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. Его слова передало РИА «Новости».

«Мы объявим о новых мерах по привлечению группы „Вагнер“ к ответственности в самом ближайшем будущем. Речь идет о текущей неделе», — сказал чиновник.

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В январе США признали «Вагнер» транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против лиц и компаний, связанных с ней. Группировку обвиняют в криминальных действиях в странах Африки, Мали и на Украине.

Ранее Миллер сообщил, что Америка планирует добиваться выдачи основателя ЧВК Евгения Пригожина, если он прибудет в страну, с которой у Штатов есть договор об экстрадиции. Главу «вагнеровцев» обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. Где он находится сейчас, в США не знают, добавил Миллер.

Представитель Госдепартамента даже отказался делать прогнозы о том, какое влияние окажут события минувших выходных на ход спецоперации на Украине. По его словам, делать какие-либо выводы слишком рано.