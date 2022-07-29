Госдеп США объявил награду 10 млн долларов за компромат на бизнесмена Пригожина

Агентство интернет-исследований (ИРА) и Евгения Пригожина заподозрили во вмешательстве в американские выборы. Госдеп США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая подтвердит эти обвинения, сообщила пресс-служба ведомства.

«Департамент ищет информацию об ООО „Агентство интернет-исследований“, Евгении Викторовиче Пригожине и связанных с ним российских организациях и сообщниках в связи с их причастностью к вмешательству в выборы США», — написали в Госдепе.

Деньги информаторам выделят из средств программы вознаграждений за правосудие Госдепа США, управляемой Службой дипломатической безопасности.

Чиновники уверены, что ИРА с 2014 года через несколько российских компаний занималась политическим вмешательством в США и «сеяла раздор» во время президентских выборов 2016 года. Бизнесмен Евгений Пригожин финансировал агентство через две другие фирмы.