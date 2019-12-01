Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Законопроект о признании физлиц иноагентами поддержали в Совфеде Подробнее

«Мы встревожены поспешным одобрением российским парламентом законодательства о „иностранных агентах“, которое можно использовать для подавления независимых голосов», — написала Ортэгус в своем аккаунте в соцсети.

Она также отметила, что Госдеп США призывает Россию «выполнять обязательства по обеспечению свободы выражения мнения», напомнив, что глава российского МИД Сергей Лавров упоминал эти обязательства на одной из пресс-конференций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В Совфеде оценили закон о признании физлиц иноагентами. Документ признали достойным ответом западному произволу в отношении отечественных СМИ. Законопроект предусматривает возможность признания иноагентами физических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.