Мир 05 января 2023, 23:32 Госдеп США не поверил в объявленное Россией перемирие Представитель Госдепа Прайс: у США нет доверия к объявленному РФ перемирию на Рождество Pxhere

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Большого доверия к объявленному Россией рождественскому перемирию в зоне спецоперации у США нет. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс. Его слова привел ТАСС.

«К сожалению, они (Россия — прим. ред.) не дали нам никаких оснований верить всему, что они предлагают», — сказал представитель Госдепартамента.

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Штаты, по словам Прайса, опасаются, что российская сторона может использовать «любую паузу» в боевых действиях для перегруппировки, а также для отдыха своих войск.

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Представитель Госдепа отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь в ответ на объявление Россией перемирия на Рождество. По словам Прайса, Киев сам принимает решение по этому вопросу сам.

Ранее американский лидер Джо Байден назвал попыткой получить передышку («to find some oxygen») предложение России о прекращении огня в зоне проведения спецоперации на Рождество.

С предложением установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент России Владимир Путин поддержал это предложение.