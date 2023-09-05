Мир 05 сентября 2023, 23:49 Госдеп США не подтвердил информацию о скором визите Блинкена в Киев Замглавы пресс-службы Госдепа: нет никакой информации о визите Блинкена в Киев unsplash.com

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Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател не стал подтверждать информацию о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. Об этом сообщило РИА «Новости».

О возможной поезде Блинкена в столицу Украины писали местные СМИ. Однако Пател заявил, что у него нет официальных данных по этому поводу.

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«У меня нет никакой информации относительно поездок персонала Госдепа», — подчеркнул он.

Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщило, что Блинкен посетит Киев 6 сентября.

Ранее в украинскую столицу прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Там он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Это была первая поездка Фидана в Киев в статусе главы ведомства.