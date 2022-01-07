Госдеп США выступил против новых санкций, которые рассматривает сенат против «Северного потока — 2». Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, новые ограничительные меры не помогут достичь прогресса в вопросе защиты Украины и противостоянии российской агрессии. При этом он добавил, что Белый дом все равно выступает против проекта и поддерживает сдерживание России.

«Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведен, только подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы», — процитировало Прайса РИА «Новости».

Законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2» предложил принять республиканец Тед Круз, напомнил RT. Сенат рассмотрит документ уже на следующей неделе. Как заявило издание Politico, демократы, вероятно, не станут поддерживать законопроект во время голосования. Такое решение могут принять на фоне напряженных переговоров между Россией и США.