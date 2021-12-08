Проект «Северный поток — 2» могут остановить, если российские войска вторгнутся на территорию Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Я считаю, что они готовы», — ответила Нуланд на вопрос о готовности Германии принять серьезные меры в случае эскалации ситуации на Украине. Цитату привел ТАСС.

Как отметила заместитель госсекретаря, власти США уже начали проводить интенсивные консультации с новым правительством Германии.

В последнее время Украина и страны Запада стали все чаще говорить о стягивании российских войск к украинской границе. При этом власти России уже не раз заявляли, что ни о каком вторжении на территорию страны речи не идет.

Президент США Джо Байден 7 декабря провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам разговора советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему не считает, что Россия решила напасть на Украину. При этом он предупредил, что страна окажет военную помощь Киеву при эскалации ситуации.