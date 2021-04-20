Госдеп США назвал Россию агрессором

Госдепартамент США заявил, что считает Россию агрессором в рамках ситуации на русско-украинской границе. В департаменте подчеркнули, что не видят действий со стороны Киева, которые провоцировали бы напряженность.

Об этом заявил журналистам официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность. Что мы увидели — так это российскую кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершенных Кремлем», — сказал он.

Прайс подчеркнул, что Америка обеспокоена агрессивными действиями, которые Россия продолжает в отношении Украины. Это не первый раз, когда западные страны выражают недовольство в связи с якобы усилением агрессии со стороны РФ на Украине. Отдельное внимание они уделяют передвижению войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российские войска перемещаются в пределах своей территории и на свое усмотрение. Он подчеркнул, что это никому не угрожает и не должно вызывать волнение.