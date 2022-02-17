Госдеп США назвал безосновательным заявление Путина о геноциде в Донбассе

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что для слов о геноциде в Донбассе нет оснований. Так он прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина.

«Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента России Владимира Путина и других российских официальных лиц о „геноциде“ в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований», — сказал Прайс во время брифинга.

Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом во время своего выступления после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча представителей двух стран проходила 15 февраля. Президент России напомнил, что в 1999 году уже произошла «война в Европе». Тогда операцию развернули против Югославии без санкции Совета Безопасности ООН.

Путин отметил, что Россия не хочет, чтобы ситуация повторилась. Для этого власти сделали свои предложения по гарантиям безопасности.

Президент России уже не первый раз говорит о геноциде в Донбассе. В конце 2021 года он заявил о продвижении русофобских идей на Украине. Такие действия Путин назвал первой ступеней к геноциду, напрямую угрожающему Донбассу.