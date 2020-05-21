Госдеп США направит до 220 тысяч долларов на подготовку специалистов СМИ Сербии

Выделенные средства пойдут на реализацию американской программы малых грантов «Подготовка специалистов для СМИ и развитие средств информации». Она позволяет финансировать проекты, которые способны укрепить потенциал журналистики в Сербии, а также «обеспечить свободный поток точных данных для информирования сербских граждан».

«Проекты могут быть направлены на проведение просветительской работы со студентами и иными пользователями средств массовой информации на тему распознавания заведомо ложной, искаженной и пропагандистской информации в новостях и интернете, а также методов реагирования и борьбы с ней», — пояснили в Госдепе.

Предполагается, что в Сербии организуют курсы по работе с новостными ресурсами и вопросами «свободы СМИ».

Принять участие в конкурсе могут СМИ США и Сербии, союзы журналистов, организации гражданского общества, НПО, образовательные учреждения и физические лица. Грант рассчитан от пяти тысяч долларов до 20.