Мир 26 января 2024, 11:20 Госдеп США анонсировал программу по «укреплению демократии» в Киргизии

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Госдепартамент США заявил о готовности профинансировать проекты по развитию демократических институтов в Киргизии. Заинтересованные стороны могут получить гранты от ведомства. Об этом сообщил RT.

Ключевой аудиторией программы станут молодежь из сельской местности, их семьи, общественные лидеры, госслужащие и журналисты. Размер каждого финансирования ограничен 50 тысячами долларов (более четырех миллионов рублей).

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Целью мероприятия является расширение сотрудничества между гражданами и госорганами по вопросам «надлежащего управления».