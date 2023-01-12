Мир 12 января 2023, 20:50 Госдеп сообщил, что в курсе депортации гражданина США из России Госдеп: власти США знают о депортации американца из России Pixabay

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Власти США в курсе сообщений о депортации американского гражданина из России, заявил ТАСС представитель внешнеполитического ведомства. Так собеседник агентства прокомментировал сообщения СМИ об освобождении Тейлора Дадли, задержанного весной 2022 года за незаконное пересечение российской границы в Калининградской области.

«Мы в курсе сообщений о том, что гражданин США был депортирован из России. У Госдепа и наших посольств и консульств за границей нет большего приоритета, чем безопасность граждан США», — отметил собеседник издания.

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Представитель Госдепа не стал раскрывать подробности депортации, объяснив это уважением к частной жизни американского гражданина.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что 12 января в России освободили 35-летнего ветерана ВМС США Тейлора Дадли, задержанного в апреле 2022 года за незаконное пересечение границы. По данным издания, мужчина был на музыкальном фестивале в Польше, а затем попал в Калининградскую область. Журналисты добавили, что стороны вели переговоры об освобождении Дадли почти год.

В России отбывает наказание экс-морской пехотинец Пол Уилан. Его осудили за шпионаж. Власти США пообещали сделать все возможное для его возвращения на родину.