Госдеп рассказал об итогах предварительных переговоров США и России в Женеве

Предварительные переговоры России и США в Женеве состоялись в воскресенье, 9 января. Первый разговор состоялся между замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

Рябков и Шерман подняли двухсторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы», — привело РИА «Новости» фрагмент письменного заявления Прайса.

Вашингтон, как отметил представитель американского госдепа, будет приветствовать «подлинный прогресс» в диалоге с Россией путем дипломатии.

По словам Прайса, Штаты в обсудят ряд вопросов с Россией, «но не будут говорить о европейской безопасности без своих европейских союзников и партнеров».

Президент России Владимир Путин своевременно получит всю информацию об итогах первого раунда переговоров российских и американских дипломатов в Женеве по гарантиям безопасности, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.