Госдеп рассказал, кто добывает нефть в Сирии

В США заявили, что не участвуют в добыче нефти на востоке Сирии. По словам представителя Госдепартамента, нефть добывают местные власти и используют на благо проживающих там общин.

«Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в госдепартаменте нет указаний от администрации [США] что-либо делать с нефтяными месторождениями», — цитирует РИА «Новости» представителя Госдепа.

Под местными общинами представитель Госдепа имел в виду, в основном, курдские отряды «Сирийских демократических сил», подконтрольные США.

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СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение американской военной миссии для обеспечения безопасности на нефтяных объектах на востоке Сирии. Там останутся не менее 800 американских военных, несмотря на заявления главы Белого дома о выводе войск.

Пока неизвестно, от кого американцы будут охранять сирийскую нефть. В частности, смогут ли они наносить удары по российским или турецким военным, если посчитают, что нефти грозит опасность.