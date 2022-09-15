Госдеп раскрыл планы США транспортировать нефть через Каспийское море | 360°

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Госдеп раскрыл планы США транспортировать нефть через Каспийское море

Госдеп: США обсуждают возможность транспортировки нефти Казахстана через Каспийское море

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США обсуждают возможность транспортировки нефти Казахстана на мировые рынки через Каспийское море. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

Об этом Лу сказал в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского конгресса, сообщил ТАСС.

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Казахстан, по словам Лу, допускает возможность транспортировки нефти по Каспию через Азербайджан и Грузию на мировые рынки.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по словам американского дипломата, отдал министрам распоряжение найти альтернативные пути поставки энергоресурсов.

В начале сентября заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил о готовности индийских властей обсуждать лимит цен на российскую нефть. Как он уточнил, об этом ему сообщил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. Власти США считают, что введение потолка цен на нефть ударит по российской экономике.

Позже газета Business Standard сообщила о том, что Индия получит российскую нефть со скидкой, если не поддержит инициативу «Большой семерки» о лимите цен на этот ресурс.

США

Казахстан

Нефть

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