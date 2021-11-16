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    16 ноября 2021, 02:19

    Госдеп: ракетные испытания России угрожают МКС

    В Пентагоне и Госдепартаменте заявили об испытаниях Россией противоспутникового оружия

    Александра Ломейко

    Соединенные Штаты не были в курсе о якобы проведенных Россией испытаниях противоспутникового оружия. В Пентагоне выразили опасения, разделив их с коллегами из Госдепартамента.

    Официальный представитель военного ведомства Джон Кирби озвучил позицию Пентагона на брифинге. Его трансляцию организовали в Twitter.

    «Мы разделяем опасения, высказанные ранее нашими коллегами», — подчеркнул Кирби.

    В Вашингтоне, добавил пресс-секретарь Минобороны США, выразили надежду на уважительное отношение всех космических держав к международным правилам использования комического пространства.

    Кирби заметил, что Пентагон внимательно следит за планами России на разработки, которые якобы могут угрожать как интересам американской нацбезопасности, так и интересам других государств.

    Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил об испытаниях РФ ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. В Госдепе считают, что они угрожали МКС.