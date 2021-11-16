Госдеп: ракетные испытания России угрожают МКС

Соединенные Штаты не были в курсе о якобы проведенных Россией испытаниях противоспутникового оружия. В Пентагоне выразили опасения, разделив их с коллегами из Госдепартамента.

Официальный представитель военного ведомства Джон Кирби озвучил позицию Пентагона на брифинге. Его трансляцию организовали в Twitter.

«Мы разделяем опасения, высказанные ранее нашими коллегами», — подчеркнул Кирби.

В Вашингтоне, добавил пресс-секретарь Минобороны США, выразили надежду на уважительное отношение всех космических держав к международным правилам использования комического пространства.

Кирби заметил, что Пентагон внимательно следит за планами России на разработки, которые якобы могут угрожать как интересам американской нацбезопасности, так и интересам других государств.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил об испытаниях РФ ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. В Госдепе считают, что они угрожали МКС.