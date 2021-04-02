Госдеп прокомментировал высказывание Лаврова о русско-американских отношениях

США прокомментировали слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что отношения между двумя державами находятся на самом дне. Представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс обвинил в этом российскую сторону, сообщили РИА «Новости».

США также выразили претензии из-за «вмешательства» в выборы в 2016 и 2020 годах, упомянули кибератаки, украинский кризис и другие факторы, добавила НСН.

«То, что у нас такие глубокие разногласия, а отношения находятся там, где они находятся, — это еще не значит, что не будет никаких областей тактического совпадения», — заметил Прайс.