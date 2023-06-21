Мир 21 июня 2023, 23:31 Госдеп прокомментировал слова назвавшего Си Цзиньпина «диктатором» Байдена Госдеп: слова Байдена о Си Цзиньпине не скажутся на графике встреч США и Китая Pxhere

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Высказывания президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не отразятся на графике предстоящих контактов двух стран. Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы продолжаем всецело ожидать будущих контактов в должное время/ <…> Мы будем продолжать планирование соответствующим образом на будущее», — сказал он.

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Американский лидер странно высказался в адрес Си Цзиньпина на встрече по сбору средств для предвыборной кампании в Калифорнии. В своей речи он напомнил о сбитом американскими военными китайском аэростате.

По словам Байдена, Си Цзиньпин скорее всего не знал о местонахождении летательного аппарата, поэтому растерялся, когда его сбили.

«Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося», — сказал он.

При этом Джо Байден отметил, что отношения двух стран начали переходить в правильную плоскость.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Маон Нин заявил, что заявление президента США вызвало жесткую реакцию.