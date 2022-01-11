Госдеп прокомментировал скандальное заявление госсекретаря Блинкена о миротворцах ОДКБ

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о миротворцах ОДКБ в Казахстане, которое возмутило российское министерство иностранных дел, основано на «годах опыта». Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Ранее Блинкен заявил, что США беспокоятся из-за последних событий на территории Казахстана, однако считают, что страна должна справляться своими силами, не привлекая к этому миротворцев ОДКБ. Тогда Блинкен произнес фразу о русских людях.

«Один урок из прошлой истории — когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — сказал он.

Российский МИД в ответ заявил, что шутка Блинкена прозвучала в хамской манере и предложили собственную интерпретацию его слов.

«Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — заявили в российском ведомстве на своей странице в Twitter.

«Заявления госсекретаря основаны на годах и десятилетиях исторического опыта, сложно спорить с тем, что он сказал», — сказал Прайс на брифинге, его слова опубликовало «РИА Новости». Что касается ответа российского МИД, то Прайс не стал его комментировать, сказав лишь, что дискуссию «око за око» продолжать в США не намерены.