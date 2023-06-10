Мир 10 июня 2023, 23:12 Госдеп прокомментировал арест бывшего десантника США в Москве Госдеп пообещал отправить консула к арестованному в Москве бывшему десантнику США Pxhere

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Американские власти осведомлены об аресте гражданина США в Москве. Об этом заявил представитель Госдепартамента. Его слова привел ТАСС.

Представитель американского ведомства отметил, что когда за границей задерживают гражданина США, Госдепа «добивается скорейшего предоставления консульского доступа и работает над оказанием всей надлежащей консульской помощи».

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Для американского Госдепартамента, как подчеркнул его представитель, нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за границей. Других комментариев собеседник агентства не предоставил по соображениям конфиденциальности.

Хамовнический районный суд Москвы арестовал американца Майкла Трэвиса Лика. Гражданина США обвиняют в преступном наркобизнесе. Из материалов дела следует, что экс-десантник и музыкант привлекал к сбыту наркотиков молодых людей.

Американец подсаживал на запрещенные вещества девушек, а потом путем шантажа создал из них сеть закладчиков, пояснил источник «360». Под стражей мужчина пробудет до 6 августа.

На допросе американец признал свою вину. По его словам, торговлей наркотиками в Сети он занимается три года. В Россию мужчина приехал в 2010 году, после этого он часто ездил на Украину.