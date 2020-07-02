Госдеп профинансирует распространение «американских ценностей» в Словении

Проекты претендентов на получение финансирования должны быть направлены на продвижение американских ценностей, культуры и истории в Словении. На реализацию поставленных задач Госдеп готов выделить до 100 тысяч долларов.

«Мы особенно заинтересованы в поддержке проектов, отражающих историю и/или будущее взаимовыгодного, продуктивного и успешного культурного сотрудничества между Словенией и Соединенными Штатами, которое указывает на прочные трансатлантические связи двух государств и их народов», — говорится в документе.

Подать заявку на участие в конкурсе имеют право лица из сферы культуры. Они должны иметь гражданство Словении или США или жить в этих странах. Финансирование могут также получить американские или словенские НКО и образовательные учреждения Словении.