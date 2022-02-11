Госдеп призвал всех американцев покинуть территорию Украины

Госдеп США заявил, что американским гражданам следует покинуть территорию Украины уже сейчас. Им рекомендовали использовать для этого частные виды транспорта. Такую информацию опубликовало «РИА Новости».

Ранее рекомендации от государственного департамента США звучали несколько иначе. В ведомстве отмечали, что американским гражданам только следует задуматься об отъезде на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. Отъезд рекомендовался лишь по возможности.

Тогда Госдеп также выступил с призывом ко всем американцам отложить ранее запланированные поездки на Украину. Там добавили, что отъезд из страны пока рекомендуется только добровольно. Через некоторое время с похожими заявлениями выступили в МИД Великобритании, Австралии и Германии.

Россия уже отреагировала на эти призывы. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страна не исключает начала эвакуации некоторых сотрудников своего посольства на Украине. Речь идет о неосновных работниках.