Мир 05 января 2024, 02:42 Госдеп призвал Украину к минимизации жертв среди мирного населения Госдеп США: ВСУ должны избегать жертв среди гражданских во время своих операций Официальный сайт президента Украины

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Операции Вооруженных сил Украины не должны приводить к жертвам среди гражданского населения, заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы всегда хотим, чтобы вовлеченные в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право, делали все возможное, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения», — заявил Миллер.

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Так Миллер ответил на вопрос журналистов, почему власти США призывают Израиль минимизировать число жертв среди мирных жителей во время проведения операций в секторе Газа, а от украинской армии подобного еще ни разу не потребовали.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предсказал Украине долгую расплату за ракетные удары по Белгородской области. По его словам, украинцы загнали себя в невыгодное положение, ведь Россия запустила в ответ целый шквал ракет, уничтожающих военную инфраструктуру и боевую технику. При этом перехватить их все у Украины нет возможностей.

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по центру Белгорода в минувшую субботу, 30 декабря. Жертвами стали 25 мирных жителей, в том числе пятеро детей. Еще 107 человек получили ранения.