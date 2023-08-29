Мир 29 августа 2023, 04:02 Госдеп призвал соблюдать Венскую конвенцию при допросе американских дипломатов Госдеп призвал Москву соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов США Pxhere

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Госдеп США прокомментировал планы России допросить двух американских дипломатов по делу о шпионаже. Ведомство призвало Москву соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, уточнило РИА «Новости».

Госдеп отметил, что согласно этому документу, к дипломатическим сотрудникам нужно относиться с должным уважением и обеспечивать все необходимые меры против посягательств на личность и свободу, добавил RT.

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«Мы ожидаем выполнения этих обязательств», — указали в Госдепе. Обвинения в отношении бывшего сотрудника американского генерального консульства во Владивостоке Роберта Шонова в американском ведомстве назвали «беспочвенными».

По данным ФСБ, Шонов с сентября прошлого года и до момента задержания выполнял задания, которые получал от сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Американских дипломатов, как рассказал сам Шонов, интересовали данные о спецоперации, мобилизации, а в будущем и о выборах президента России.