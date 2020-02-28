Госдеп призвал Сербию не сотрудничать с Россией

«Мы призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от операций с Россией, которые могут привести к введению санкций в рамках закона CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций», — уточнили в Госдепе.

Политолог Наталья Елисеева объяснила, что Штаты опасаются конкуренции и при этом «понимают, что по разработкам мы уже на первом месте на рынке».

«Сейчас США всеми силами пытаются это ограничить. Отсюда — скандалы с турками по поводу поставок. Это уже дело принципа», — рассказала она.