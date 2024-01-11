11 января 2024, 21:19
Госдеп призвал Иран освободить захваченный танкер St Nikolas
Американский госдепартамент призвал Иран как можно быстрее освободить задержанный в Оманском заливе танкер St Nikolas и находящуюся на его борту команду. С соответствующим заявлением в ходе брифинга выступил руководитель пресс-службы ведомства Ведант Пател.
Пател назвал действия Ирана незаконными и обвинил страну в попытке «подорвать международную торговлю».
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Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, в ходе брифинга воздержался от обвинений в адрес Ирана. Однако он подчеркнул, что ситуация вокруг St Nikolas усугубляет и без того тяжелую ситуацию в сфере перевозок, повышая риск эскалации.
Ранее ВМС Ирана подтвердили задержание танкера, проплывавшего неподалеку от побережья Омана: по информации СМИ, на судно поднялись вооруженные люди, после чего оно направилось в иранский порт. Предположительно, на борту находятся 18 моряков из Филиппин и капитан из Греции.
По сообщению греческой газеты Efimerida ton Syntakton, танкер давно привлекал внимание Ирана. Именно St Nikolas, ранее известный под названием Suez Rajan, перевозил конфискованную США иранскую нефть.
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