Как отметил Салливан, российская сторона может завершить строительство газопровода, которое завершено на 80%, и продолжается.

Дания тянула с разрешением «Северному потоку — 2» ради Украины Подробнее

«Я считаю, что у русских есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство», — сказал замгоссекретаря Соединенных Штатов.

Ранее в этот же день Салливан отметил, что «Северный поток — 2» может стать колоссальным рычагом давления России на Украину. По его мнению, со временем у Украины появилась «наркотическая зависимость» от российского газа. Из этого следует, что угроза поставок в обход государства может быть действенной, считает Салливан.

В среду, 30 октября, Дания выдала необходимые разрешения на строительство «Северного потока — 2» на ее территории. Газопровод будет проложен в Балтийском море на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма.