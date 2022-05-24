Госдеп признал невозможность быстрых изменений в отношениях Индии и России

В США признали, что не смогут быстро добиться каких-либо изменений в отношениях России и Индии. Тем не менее американцы якобы стали для южноазиатской страны более предпочтительным партнером.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил об этом на регулярном брифинге для журналистов, трансляцию которого вел YouTube-канал ведомства.

«Мы никогда не считали реальным или возможным пытаться за несколько дней, недель или даже месяцев как-либо перестроить исторические отношения Индии с Россией», — сказал он, напомнив о десятилетиях сотрудничества двух государств.

По словам Прайса, сейчас Соединенные Штаты стали для Индии партнером, которым не могли быть при установленных между ней и Россией отношениями в период холодной войны.

«США являются для Индии предпочтительным партнером, когда речь идет об экономике, торговле и безопасности», — подчеркнул дипломат.

Тему российско-индийских отношений журналисты подняли, поскольку РФ не упомянули в заявлении по итогам саммита стран Четырехстороннего диалога по безопасности. В его состав вошли Австралия, Япония, США и Индия.