Мир 30 декабря 2022, 03:07 Госдеп признал, что США видят в Китае своего соперника Госдеп США: Китай является единственным соперником, способным изменить миропорядок

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Американская администрация рассматривает Китай в качестве соперника, который способен изменить нынешний миропорядок. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя.

«КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в (достижении) этой цели», — отметил американский политик.

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До этого замгоссекретаря Венди Шерман пообещала, что США продолжат контакты с Китаем в 2023 году. Вашингтон надеется на развитие двусторонних отношений. По словам дипломата, оба государства должны работать на благо всего мира.

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При этом американские власти считают, что Китай ведет слежку за гражданами США. Конгрессменов обязали удалить с телефонов платформу TikTok, которая, как утверждают эксперты, может быть использована против Вашингтона.