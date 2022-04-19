Госдеп пригрозил Китаю за помощь РФ при обходе санкций

Госдепартамент США пригрозил Китаю «серьезными последствиями» в случае поставок вооружения России или за помощь с обходом санкций. Американская сторона заявила, что внимательно следит за российско-китайскими контактами.

Предупреждение сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Его слова привело РИА «Новости».

«Если КНР будет работать над поставками оружия России, если будет помогать России обходить санкции, то за этим последуют серьезные последствия не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров», — сказал Прайс.

Он также добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за контактами между Россией и Китаем, однако пока фактов передачи оружия зафиксировано не было.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США и их европейские союзники стремятся в рамках долгосрочной стратегии «изолировать и ослабить Россию». Вашингтон, по данным издания, больше не будет пытаться «сосуществовать и сотрудничать с РФ».

Журналисты отметили, что «негодование больше всего направлено на самого Путина», который, по словам главы Белого дома Джо Байдена, «не может оставаться у власти».