Мир 04 мая 2023, 01:44 Госдеп предупредил американцев о высокой угрозе ракетных атак на Украине Госдеп США: повышенная угроза ракетных атак на Украине сохраняется РИА «Новости»

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Госдепартамент США напомнил гражданам страны, что на Украине сохраняется высокий уровень угрозы ракетных атак. В том числе этого касается столицы. Предупреждение появилось на сайте ведомства.

«В свете недавнего всплеска активности атак по всей Украине <…> госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся повышенной угрозе ракетных атак, в том числе в Киеве и Киевской области», — сказано в заявлении.

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В посольстве объяснили, что при звуках воздушной тревоги необходимо срочно бежать в укрытие и подчиняться указаниям местных властей. Даже если ракету перехватят военные, обломки тоже могут ранить, добавили в ведомстве. Еще один совет — покинуть Украину, когда станет более или менее безопасно.

Вечером 3 мая, в Сумской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы. В этих регионах объявили воздушную тревогу. Прямо сейчас, согласно данным карты воздушных тревог, сирены ПВО работают в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.