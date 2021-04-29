Госдеп предостерег Москву от прекращения работы «Радио Свобода»*

Госдепартамент США пообещал ответить России на возможное прекращение работы финансируемого американской стороной «Радио Свобода»*, которое в РФ признано иноагентом.

«Если российское правительство продолжит шаги по насильственному закрытию „Радио Свобода / Радио Свободная Европа“*, мы ответим», — приводит РИА «Новости» слова Прайса.

Также он обвинил Россию в «нетерпимости» к внешним взглядам.

На прошлой неделе министерство юстиции России пополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, еще несколькими изданиями. Теперь в списке также значится русскоязычное латвийское интернет-издание Meduza*.

Признавать СМИ иноагентами разрешено с 2017 года. Главный критерий для получения этого статуса — иностранное финансирование, в том числе от госструктур других государств, международных граждан или отдельных граждан.

По закону «О средствах массовой информации», материалы иностранных изданий — иноагентов должны публиковаться в России с соответствующей маркировкой. Это нужно, чтобы предупредить отечественного читателя о том, что материалы в том СМИ преследуют интересы других государств.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.